رئيس نيجيريا: الدبلوماسية هي السبيل الأفضل لحل الأزمة في النيجر

اعتبر رئيس نيجيريا، الذي يرأس المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" أيضا، أن الدبلوماسية هي "السبيل الأفضل" لحل الأزمة في النيجر، مثلما صرح به متحدث باسمه.

وقال المتحدث باسم رئيس نيجيريا، أجوري نغيلالي، للصحفيين اليوم الثلاثاء، إن "الدبلوماسية هي السبيل الأفضل الواجب سلوكه".

وأوضح المتحدث أن تينوبو وقادة دول "إيكواس" "يفضلون حلا يتم بلوغه بسبل دبلوماسية، وطرق سلمية أكثر من أي خيار آخر"، مؤكدا الحفاظ على هذا الموقف "في انتظار أي قرار آخر يمكن أن تخلص إليه القمة الطارئة لـ"إيكواس" المقررة يوم الخميس".

إقرأ المزيد

ويذكر أن قمة مجموعة "إيكواس" ستنعقد يوم 10 أغسطس في أبوجا عاصمة نيجيريا، التي تترأس المجموعة حاليا، حيث يتوقع أن يكون الوضع في النيجر من بين المسائل الرئيسية على جدول الأعمال.

وكانت وسائل الإعلام قد أفادت بأن القادة العسكريين لدول "إيكواس" اجتمعوا لوضع خطة للتدخل العسكري المحتمل في النيجر، على خلفية إطاحة العسكريين في البلاد بالرئيس محمد بازوم في أواخر يوليو الماضي.

المصدر: فرانس برس