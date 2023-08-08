بكين تطالب الفلبين بسحب سفينتها العالقة في بحر الصين الجنوبي

طالبت وزارة الخارجية الصينية الفلبين بسحب سفينتها العالقة في مياه رنآي جياو في بحر الصين الجنوبي، و"إعادة الوضع إلى ما كان عليه" في المنطقة.

وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيانها: "نصر مرة أخرى على أن يسحب الجانب الفلبيني السفينة التي علقت في رنآي جياو على الفور، وإعادة الوضع إلى ما كان عليه".

إقرأ المزيد

وأشارت الوزارة إلى أن بكين قدمت احتجاجا جادا لمانيلا بهذا الشأن.

وأكدت وزارة الخارجية الصينية أنها "تحافظ من خلال قنوات عديدة" على اتصالات لبحث هذه القضية مع الفلبين، التي "تتجاهل النوايا الحسنة والصدق من الجانب الصيني".

ولفتت إلى أنه خلال الحادث الأخير في منطقة مياه رنآي جياو، عمل خفر السواحل الصيني "باحتراف وتحلى بضبط النفس، لحماية سيادة بلاده وحقوقها ومصالحها في البحر".

المصدر: نوفوستي