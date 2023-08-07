مسؤولون في الجيش الإسرائيلي يحذرون من تطور "خطوة محدودة" ضد "حزب الله" إلى حرب واسعة

حذر مسؤولون في الجيش الإسرائيلي الوزراء من أن القيام بـ"خطوة محدودة" من وجهة نظر إسرائيل ضد "حزب الله" اللبناني قد يتطور إلى حرب واسعة في الشمال ومناطق أخرى.

وجاء ذلك خلال نقاش جرى يوم الاثنين أثناء جلسة "الكابينيت"، حيث تم التطرق فيه إلى الوضع الأمني الحساس أمام "حزب الله" اللبناني.

وأشار المسؤولون العسكريون حسب القناة "13" الإسرائيلية، إلى أن الشروع في خطوة "محدودة" من وجهة النظر الإسرائيلية، قد ينزلق إلى حدث أوسع بكثير، حيث حذروا من أن حربا قد تندلع في الشمال، ويمكنها أن تجر معها مناطق أخرى.

وأوضح الإعلام العبري أن هذا التحذير يتكرر في النقاشات الأمنية خلال الأشهر الأخيرة.

كما استعرض المسؤولون أمام الوزراء الوضع السيء وغير المستقر، الذي يعاني منه لبنان والتداعيات الأمنية، لما عرفه مسؤول سياسي بكون لبنان "دولة متداعية بلا قيادة"، مثلما نقلت المصادر الإعلامية العبرية.

وأبلغ العسكريون أعضاء "الكابينيت" بضرورة التفريق بين الخطط الحقيقية والأعمال التي يقوم بها "حزب الله"، وبين ما يعرف بـ"الاستفزازات على السياج فقط"، على غرار الخيم التي وضعها نشطاء التنظيم في مزارع شبعا.

وتجدر الإشارة إلى أن الاجتماع القادم لـ"الكابينيت" الإسرائيلي سيكون الشهر القادم، لكن من المتوقع أن يقوم رئيس الوزراء نتنياهو، بتوسيعه بسبب الوضع الأمني.

وكانت صحيفة "يسرائيل هيوم" قد أفادت بأن المسؤولين الأمنيين في إسرائيل يتوقعون سيناريو حرب معقدا ضد "حزب الله" في حال اندلاعها، حيث يأتي ذلك بعد زيادة الحوادث على الحدود مع لبنان خلال الأسابيع الأخيرة.

المصدر: "I24"