بلينكن يبحث مع وزير الخارجية الأوكراني مخرجات اجتماع السعودية ومستجدات الهجوم المضاد

بحث وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، مع نظيره الأوكراني، دميتري كوليبا، اليوم الاثنين، مستجدات هجوم كييف المضاد ومخرجات اجتماع السعودية حول الأزمة.

وأفادت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان رسمي أن "وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، بحث اليوم مع نظيره الأوكراني، دميتري كوليبا، خلال مكاملة هاتفية، آخر مستجدات الهجوم المضاد، ومخرجات اجتماع جدة من أجل سلام عادل ومستدام في أوكرانيا، وكذلك الضمانات الأمنية طويلة الأمد بين البلدين".

واحتضنت مدينة جدة يومي 5 و6 أغسطس مشاورات حول التسوية في أوكرانيا في ظل غياب الجانب الروسي، حيث حضر الاجتماع ممثلون عن أكثر من 30 دولة ومنظمة، بينها البرازيل وبريطانيا والهند والصين والولايات المتحدة وتركيا وجنوب إفريقيا والاتحاد الأوروبي.

وانطلق الهجوم الأوكراني المضاد في الـ4 من يونيو الماضي، على عدة محاور جنوبي دونيتسك وزابوروجيه وأرتيوموفسك، حيث كان التركيز الأكبر للهجوم على محور زابوروجيه.

ومن جانبه، قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال اجتماعه مع المراسلين الحربيين الروس في 13 يونيو، إن القوات الأوكرانية تكبدت خسائر فادحة خلال الهجوم المضاد، ولم تنجح في أي محور.

المصدر: نوفوستي