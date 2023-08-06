صحيفة "لو بوان" الفرنسية: دولة في الجنوب العالمي قد تستضيف اجتماعا جديدا للتسوية في أوكرانيا

ذكرت صحيفة "لو بوان" الفرنسية أن المشاركين في اجتماع السعودية الخاص بتسوية الأزمة في أوكرانيا اتفقوا على عقد المؤتمر المقبل في دولة من الجنوب العالمي.

وأشارت الصحيفة، نقلا عن مصادر دبلوماسية، إلى أن المشاركين اتفقوا على "الاجتماع مرة أخرى في بلد آخر يقع في جنوب الكرة الأرضية".

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ولفتت الصحيفة إلى أن اجتماع السعودية أظهر أن الدول التي تتخذ موقفا محايدا "ترفض التخلي عن موسكو"، وهو ما يتجلى في موقف ممثل البرازيل الذي أكد على ضرورة إشراك موسكو بشكل أو بآخر في العملية الدبلوماسية.

وعقدت مشاورات في جدة يومي 5 و6 أغسطس حول إيجاد تسوية سلمية للنزاع في أوكرانيا، حيث حضر الاجتماع ممثلون من أكثر من 30 دولة، من بينها البرازيل وبريطانيا والهند والصين والولايات المتحدة الأمريكية وتركيا وجنوب إفريقيا، بالإضافة إلى دول الاتحاد الأوروبي، في حين لم تتلق روسيا دعوة.

المصدر: تاس