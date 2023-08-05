سيناتور روسي: اجتماع جدة بشأن أوكرانيا لن يحقق انتصارًا للغرب

قال رئيس لجنة مجلس الاتحاد الروسي للتفاعل مع وسائل الإعلام، السيناتور أليكسي بوشكوف، إن اجتماع مدينة جدة بشأن أوكرانيا لا يمكن أن يحقق انتصارا للغرب.

وكتب بوشكوف في "تلغرام" أن "اجتماع جدة لا يمكن أن يحقق انتصارا للغرب، لأن تحقيق النصر يتطلب تغيير مواقف الدول الرائدة غير الغربية، وتبني مواقف الولايات المتحدة والغرب، وهذا مستحيل لأن رؤية الطرفين للأزمة الأوكرانية مختلفة تماما".

وأشار السيناتور إلى أن الصين لن تدعم "صيغة زيلينسكي"، مضيفا أن "الأسباب واضحة: الصين تقيم علاقة استراتيجية خاصة مع روسيا، وهناك خلافات جوهرية بينها وبين الولايات المتحدة، أحدها الخلاف حول أوكرانيا".

وأضاف بوشكوف أن "بكين طرحت بالفعل مجموعة من المبادئ والأفكار التي يمكن الاستناد إليها في التسوية".

ويرى السيناتور الروسي أن "البرازيل تعتقد أن عقد الاجتماع ممكن، ولكن الاتفاق على أي شيء بدون روسيا غير ممكن، وكذلك غير ممكن من دون مراعاة مصالحها الأمنية. الهند، مثل البرازيل، لها مكانة خاصة، وتهتم بالشراكة مع روسيا في إعادة هيكلة العالم الأحادي القطب".

أما جنوب أفريقيا، كما أشار السناتور، فإنها "إلى جانب مجموعة من الدول الإفريقية، جلبت إلى سان بطرسبورغ خطتها للخروج من الصراع العسكري لمناقشتها مع بوتين، وهي بعيدة جدا عن خطط الغرب المتعلقة بروسيا".

وتابع السيناتور أن "دفع دول "بريكس" للتحول إلى المعسكر الغربي للولايات المتحدة وحلفائها لن يكون ممكنا".

وأضاف أن "الدول الأخرى ستعمل على تعزيز مصالحها الخاصة في الاجتماع، وستبحث عن أفضل شكل للتعبير عنها. السعودية، بالنسبة لها الاجتماع في جدة مسألة هيبة وإثبات لوزنها السياسي في القضايا الدولية. وانتقالها من دولة موردة للنفط، إلى دولة حققت تطورا كبيرا خلال السنوات العشر الماضية، لتصبح لاعبا سياسيا مستقلا، ووسيطا محتملا في حل الأزمات الدولية".

وقال بوشكوف إن "العديد من الدول ستأتي للاجتماع ليس للانضمام إلى معسكر الغرب، وإنما لأنها تعاني اقتصاديا من تداعيات الأزمة، وتنوي التعبير عن موقفها".

وخلص إلى أن "الخطب المعادية لروسيا ستصدر بلا شك خلال الاجتماع، لكن هذا لا يعني أنها ستحدد نتائجه، أو أنها ستغير مواقف دول الجنوب حول الصراع العسكري وأسبابه".

من ناحية أخرى، أفادت قناة الإخبارية التلفزيونية السعودية الرسمية أن مشاورات حول الأزمة الأوكرانية جرت على مدى يومين، وقد بدأت اليوم السبت في مدينة جدة، وشارك فيها ممثلون لحوالي 30 دولة.

من جهتها، قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، تعليقا على محادثات جدة حول أوكرانيا، إن تحديد القرارات بشأن الأزمة الأوكرانية على المستوى السياسي دون مشاركة روسيا أمر "سخيف وغير منطقي"، لكن، بالتأكيد، "يبقى هناك مجال واسع للإبداع"، مثلما أكدت.

المصدر: ريا نوفوستي