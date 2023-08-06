تضرر عدد من المنازل جنوب موسكو بحطام مسيّرة أوكرانية (صور)

أعلن دميتري جاريكوف رئيس بلدية بودولسك تحطم زجاج عدد من المنازل في المدينة نتيجة سقوط حطام مسيّرة أوكرانية استهدفت موسكو اليوم قبل إسقاطها في بودولسك جنوب العاصمة.

وأعلن عمدة العاصمة الروسية سيرغي سوبيانين، أن الدفاعات الجوية أسقطت طائرة مسيرة في حوالي الساعة 11:00 صباحا استهدفت موسكو.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية أن منظومات الدفاع الجوي أحبطت محاولة نظام كييف تنفيذ هجوم إرهابي بطائرة مسيرة استهدفت موسكو.

المصدر: RT