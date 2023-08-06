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عمدة موسكو: الدفاع الجوي أسقط مسيرة أوكرانية استهدفت موسكو

إعلان التأهب الجوي بعدّة مقاطعات في أوكرانيا

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إعلان التأهب الجوي بعدّة مقاطعات في أوكرانيا
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ظهر على الخريطة الإلكترونية لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية تحذير من غارات جوية أو ضربات صاروخية روسية في مقاطعات بولتافا، وخاركوف، ودنيبروبتروفسك، وكيروفوغراد وغيرها في أوكرانيا.

وتحدثت وسائل إعلام أوكرانية عن سماع صفارات الإنذار في كييف، فيما تم الإعلان عن حالة التأهب الجوي في 7 مقاطعات أخرى في أوكرانيا مساء السبت.

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ويواصل الجيش الروسي ضرباته للبنية التحتية لقوات كييف في أوكرانيا منذ 10 أكتوبر، بعد يومين على التفجير الإرهابي الذي استهدف جسر القرم الروسي، وتبنّته الاستخبارات الأوكرانية.

وتركز الضربات على مواقع صنع القرار، ومراكز القيادة، والتجمعات العسكرية، ومخازن الأسلحة، وتطال طرق الإمداد والسكك الحديدية، دون المساس بالبنية التحتية المدنية. 

المصدر: نوفوستي

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