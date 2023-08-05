الإعلان عن غارات جوية في كييف و7 مناطق أخرى

أظهرت الخريطة الإلكترونية لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية وجود إنذار بحدوث غارة جوية على كييف، فيما تم الأعلان عن حالة التأهب الجوي في 7 مناطق أخرى في أوكرانيا.

وتحدثت وسائل إعلام أوكرانية عن تحليق صواريخ باتجاه مقاطعة كيروفوغراد، حيث تشير بيانات الأخبار العسكرية إلى حدوث غارة ثانية على مطار ستاروقسطنطينوف العسكري في مقاطعة خميلنيتسكي في غرب أوكرانيا.

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وأشارت الأخبار العسكرية إلى حدوث انفجارات في خميلنيتسكي.

وانطلقت صفارات الإنذار بسبب الغارات الجوية في مناطق كييف وجيتومير وخميلنيتسكي وفينيتسا وتشيركاسي وكيروفوغراد ودنيبروبتروفسك في أوكرانيا.

وكذلك في الأجزاء التي تسيطر عليها كييف من منطقة زابوروجيه، وفقا لبيانات وزارة التحول الرقمي الأوكرانية.

وأفادت وسائل إعلام أوكرانية عن وقوع عدة انفجارات قوية في خيرسون.

وفي أحدث المعلومات، أفادت وكالة الأنباء الأوكرانية "أوكر-إنفو" بوقوع سلسلة من الانفجارات الجديدة في خميلنيتسكي، بعد إطلاق إنذارات بغارات جوية، وذلك اعتبارا من الساعة 1:10 صباحا بتوقيت العاصمة الروسية موسكو.

وأعلنت حالة التأهب الجوي 3 مرات في جميع أنحاء أوكرانيا السبت.

الضربات ضد أهداف الأوكرانية بدأت في 10 أكتوبر الماضي بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم انذاك، والمخطط له من قبل الخدمات الخاصة الأوكرانية.

ويتم تنفيذ الضربات على مرافق الطاقة والدفاع والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء أوكرانيا.

وبعد الهجوم الإرهابي الأوكراني على جسر القرم في 17 يونيو، وجه الجيش الروسي ضربات قوية ضد المنشآت البحرية في أوديسا وإيليتشيفسك ونيكولاييف.

المصدر: RT + نوفوستي