كيم يتفقد مصانع الأسلحة في بلاده (صور)

تفقد زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، المصانع العسكرية الرئيسية في البلاد واطلع على التقدم المحرز في تحقيق السياسات الدفاعية.

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وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية، أن كيم زار مصنعا لإنتاج القذائف الصاروخية، ومصنعا لإنتاج محركات الصواريخ الاستراتيجية، والطائرات المسيرة الهجومية، موضحة أن الزعيم الكوري اطلع على التقدم المحرز في تحقيق أهداف وسياسات حزب العمال الكوري في مجال الصناعة الدفاعية.

ورافق كيم خلال الزيارة، شقيقته كيم يو جونغ، وعضو هيئة رئاسة المكتب السياسي للجنة المركزية بالحزب، تشو يونغ وون، ورئيس لجنة التدقيق المركزية وسكرتير اللجنة المركزية للحزب، كيم جاي ريونغ.

وأشاد الزعيم الكوري وفق الوكالة، بالنجاحات المحققة في زيادة عجلة الإنتاج، وخلق القدرة على إنتاج كميات كبيرة من القذائف المخصصة لمنصات إطلاق الصواريخ من العيار الثقيل.

وكان وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أجرى زيارة في 25 يوليو الماضي، إلى كوريا الشمالية، للمشاركة في احتفالات الذكرى السبعين لانتصار كوريا الشمالية في الحرب الكورية.

والتقى شويغو خلال الزيارة بزعيم كوريا الشمالية، وناقش معه قضايا أمنية ودفاعية إلى جانب سبل التعاون الاستراتيجي بين البلدين.

المصدر: سبوتنيك