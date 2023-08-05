إعلام أوكراني: 7 قاذفات استراتيجية روسية محملة بالصواريخ تحلق في الأجواء

أفادت قنوات المراقبة الأوكرانية أن ما لا يقل عن 7 قاذفات استراتيجية روسية من طراز "تو-95 إم إس"، محملة بالصواريخ، وتحلق في الأجواء.

وذكرت القنوات أنه يتوقع أن تكون كل قاذفة محملة بما يصل إلى ستة صواريخ من طراز "خ–55/555" أو من طراز "خ–101" على قاذفة أسطوانات داخلية متعددة المواقع، فضلا عما يصل إلى عشرة صواريخ على الجسم الخارجي.

ووجهت القوات الروسية ضربة واسعة النطاق على جميع أنحاء أوكرانيا بأنواع مختلفة من الصواريخ، منها صواريخ "كاليبر" المجنحة وصواريخ "كينجال" الفرط صوتية والصواريخ الباليستية "إسكندر".

وأفادت قنوات المراقبة الأوكرانية باستهداف مقاطعة فينيتسا بثلاثة صواريخ على الأقل من طراز "كينجال" الفرط صوتية، كما أشارت إلى وصول الموجة الثالثة من الصواريخ المجنحة نحو مطار ستاروقسطنطينوف العسكري، مؤكدة أن مقاطعة خميلنيتسكي استهدفت بـ12 صاروخا من طراز "كاليبر"، فيما لا تزال الصواريخ تنهمر حتى اللحظة على المقاطعة وباتجاه المطار العسكري.

وأوردت Military Chronicle مشاهدة صواريخ من طراز "كاليبر" وهي تحلق فوق مقاطعة خميلنيتسكي، حيث يكون هدف الضربة مرة أخرى مطار ستاروقسطنطينوف العسكري.

المصدر: RT