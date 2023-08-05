وسائل إعلام: مجموعتا صواريخ باليستية من طراز "إسكندر" تستهدفان كييف (فيديو)

أفادت قناة "فوينيا خرونيكا" المختصة بتتبع وقائع العملية العسكرية في أوكرانيا بانطلاق مجموعتين من الصواريخ الباليستية المرجح أنها من طراز "إسكندر" لضرب أهداف في العاصمة كييف.

وأضافت القناة التي تنشر على منصة "تلغرام": "لم يتم تحديد نوع الصواريخ. من المتوقع أنها من طراز إسكندر وتتجه نحو أهداف في كييف".

وأفادت قنوات المراقبة الأوكرانية، باستهداف مقاطعة فينيتسا بثلاثة صواريخ على الأقل من طراز "كينجال" الفرط صوتية.

كما أشارت القنوات إلى وصول الموجة الثالثة من الصواريخ المجنحة نحو مطار ستاروقسطنطينوف العسكري، مشيرة إلى أنه تم استهداف مقاطعة خميلنيتسكي بـ12 صاروخا من طراز "كاليبر"، فيما لا تزال الصواريخ تتساقط حتى اللحظة على المقاطعة وباتجاه المطار العسكري.

ووفقا لصحيفة Military Chronicle، شوهدت صواريخ من طراز "كاليبر" وهي تحلق فوق مقاطعة خميلنيتسكي، حيث يكون هدف الضربة مرة أخرى مطار ستاروقسطنطينوف العسكري.

المصدر: RT