قائد بسلاح الجو الإيراني: أسلحتنا تخترق المنظومات الأمريكية

أكد قائد قاعدة تبريز الجوية للجيش الإيراني، العميد الطيار يوسف رضائي، أن أسلحة وذخائر القوات الجوية لبلاده قادرة على تجاوز المنظومات الأمريكية المتطورة بسهولة وإصابة أهدافها.

وفي تصريحات لوكالة "فارس"، أوضح العميد الطيار يوسف رضائي، قائد قاعدة تبريز الجوية للجيش الإيراني (تعرف باسم القاعدة الجوية الثانية وهي قاعدة جوية تكتيكية) قائلا إن "المعدات والأسلحة الإيرانية هي التي تخشاها أمريكا، التي تدعي بأنها القوة العظمى في العالم، وإن الذخائر التي نستخدمها هي التي نتجاوز بها وبسهولة، المنظومات الأمريكية المتطورة ونضرب بها الأهداف".

وأكد العميد رضائي أن "القوات الجوية الإيرانية بلغت درجة من القوة تردع الجميع عن التجرؤ على مهاجمة إيران".

وأضاف: "لو أن الأمريكيين كانوا واثقين بأن غاراتهم الجوية على إيران ستكون ناجحة، لفعلوا ذلك حتما ولا شك في ذلك، لأنهم لا يتأخرون في توجيه الضربات إذا شعروا بأنهم قادرون ومن دون أية اعتبارات إنسانية وما شابه، لكن عدم تجرئهم على مهاجمة إيران يدل إما على خوفهم أو حساباتهم بشأن التكاليف الباهظة والتداعيات".

وأشار إلى أن "قاعدة تبريز الجوية تقوم بأداء مهام القوات الجوية في منطقة شمال غرب إيران، وتشمل 5 محافظات هي زنجان وأردبيل وأذربايجان شرقي وأذربايجان غربي وكردستان، وهي ثاني قاعدة جوية أنشئت في ايران وبدأت مهامها في عام 1946، فيما تضم حاليا طائرات متعددة المهام وأيضا الطائرات المسيرة، وتقوم بمهام الحرب الإلكترونية أيضا، كما تنفذ المهمات السيبرانية، وتم تجهيزها حسب التهديدات الموجودة في تلك المنطقة".

وأفاد العميد رضائي بأن "هذه القاعدة الجوية اضطلعت بدور هام في فترة "الدفاع المقدس" (الحرب العراقية الإيرانية)، حيث انطلق منها 12 ألف طلعة جوية في تلك الحرب وقدمت 29 شهيدا من طياريها، كما كان لها دور بارز في التصدي للانفصاليين الأكراد في تلك الحقبة الزمنية".

وأضاف أن "هدف المناورات العسكرية التي تجريها إيران في منطقة شمال غرب البلاد هو إرساء السلام ودعم المستضعفين، وليس توجيه التهديد لأية جهة".

وبين أن "هذه القاعدة الجوية قادرة على إجراء عمليات الصيانة الشاملة للطائرات الحربية نظرا لوجود الخبراء فيها، وأنه يتم صنع قطع الغيار الخاصة بالطائرات في هذه القاعدة الجوية نفسها، والحال كذلك بالنسبة للطائرات المسيرة أيضا"، لافتا إلى أن "منظومة الدفاع الجوي الإيرانية والقوات الجوية تعملان ضمن جهاز موحد، وأنه قد تم تجهيزها بالطائرات والذخيرة الحديثة والذكية والكوادر الإنسانية المدربة، ونحن الآن في مستوى أعلى مما هو مرسوم لنا".

وذكر العميد رضائي أن "الطائرات الحربية التي تربض في هذه القاعدة الجوية هي مقاتلات "ميغ-29" وطائرات "إف-5" متعددة المهام، وطائرات صاعقة الإيرانية الصنع"، موضحا أن "جميع هذه الطائرات قد تم تحديثها وتزويدها بمنظومات وأسلحة حديثة ومتطورة، كما أن الطائرات المسيرة أيضا تجسسية وقتالية، وأن الأسلحة والصواريخ والقنابل الذكية الدقيقة الإصابة التي زودت بها الطائرات الحربية هي جميعها من صنع القوات الجوية الإيرانية، بالإضافة إلى معدات الحرب الإلكترونية".

وأكمل أن "الطائرات المسيرة الموجودة في قاعدة تبريز الجوية تستخدم التكنولوجيا المتطورة ومنها الذكاء الاصطناعي والحرب الإلكترونية، وهذه الطائرات قادرة على إلحاق أضرار كبيرة بالاعداء وبتكلفة قليلة جدا، ونحن نستخدمها لنرهب بها الأعداء".

المصدر: "فارٍس"