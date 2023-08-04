خبراء الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن يبحثون تقليص المخاطر الاستراتيجية

بحث الخبراء من الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي تقليص المخاطر الاستراتيجية.

وأشار بيان للخارجية الأمريكية، يوم الجمعة، إلى أن المشاورات جرت يوم 2 أغسطس، حيث "ناقش المشاركون فيها المخاطر الاستراتيجية والإجراءات لتقليصها".

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وأضاف البيان أن المشاورات نظمت من قبل الولايات المتحدة التي تترأس الحوار بين الدول الخمس النووية التي تتبادل الآراء دائما حول معاهدة حظر السلاح النووي.

وجاء في البيان أن المشاركين في الاجتماع "رحبوا بالموقف المهني للوفود، وأشاروا إلى أهمية إجراء مشاورات جوهرية على مستوى الخبراء في غضون السنة الأخيرة"، موضحين أنهم "أكدوا على ضرورة مواصلة هذه المناقشات الصعبة والمهمة".

المصدر: تاس