 
مباشر

خبراء الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن يبحثون تقليص المخاطر الاستراتيجية

أخبار العالم

خبراء الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن يبحثون تقليص المخاطر الاستراتيجية
Globallookpress Manuel Elias/UN Photo
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vt4e

بحث الخبراء من الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي تقليص المخاطر الاستراتيجية.

وأشار بيان للخارجية الأمريكية، يوم الجمعة، إلى أن المشاورات جرت يوم 2 أغسطس، حيث "ناقش المشاركون فيها المخاطر الاستراتيجية والإجراءات لتقليصها".

إقرأ المزيد
بوليانسكي: الولايات المتحدة بدأت رئاستها لمجلس الأمن الدولي بخطوة خاطئة
بوليانسكي: الولايات المتحدة بدأت رئاستها لمجلس الأمن الدولي بخطوة خاطئة

وأضاف البيان أن المشاورات نظمت من قبل الولايات المتحدة التي تترأس الحوار بين الدول الخمس النووية التي تتبادل الآراء دائما حول معاهدة حظر السلاح النووي.

وجاء في البيان أن المشاركين في الاجتماع "رحبوا بالموقف المهني للوفود، وأشاروا إلى أهمية إجراء مشاورات جوهرية على مستوى الخبراء في غضون السنة الأخيرة"، موضحين أنهم "أكدوا على ضرورة مواصلة هذه المناقشات الصعبة والمهمة".

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا