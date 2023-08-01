بوليانسكي: الولايات المتحدة بدأت رئاستها لمجلس الأمن الدولي بخطوة خاطئة

أكد نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، بأن الولايات المتحدة بدأت رئاستها لمجلس الأمن الدولي "بالرِّجل الخطأ".

قال بوليانسكي: "كانت هذه لحظة أساسية للرئاسة الأمريكية. أنا شخصيا اعتبر هذا دليلا على أن زملاءنا الأمريكيين، لسوء الحظ، بدأوا الرئاسة "بالرجل الخطأ"، إذا جاز التعبير".

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وأضاف: "مهمة الرئيس هي البحث عن موقف مشترك. وليست مهمته أن يملي رأيه على بقية الأعضاء. ربما يتناسب هذا مع "النظام العالمي القائم على القواعد" ولكن هذا لا يتناسب مع التقاليد والممارسات التي لدينا في المجلس. ونحن نحافظ على هذه الممارسة".

وشدد بوليانسكي على أن روسيا لا تمنع بحث القضية الأوكرانية في مجلس الأمن، ولكنها فقط ضد الإدراج الرسمي لمثل هذا الجلسة في البرنامج لمدة شهر.

وأشار إلى أن قضية الأزمة الأوكرانية لا تنظمها أي قرارات صادرة عن مجلس الأمن الدولي، ولم يطلب الأمين العام للمنظمة عقد إحاطات دورية لمجلس الأمن حول هذا القضية.

المصدر: نوفوستي