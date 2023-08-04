صحيفة: الولايات المتحدة والصين تفتحان قنوات جديدة للاتصال

أفادت صحيفة "فاينانشيال تايمز"، نقلا عن مصادرها، بأن الولايات المتحدة والصين تفتحان قنوات جديدة للاتصال في أول دليل على التقدم بعد زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لبكين.

وقالت مصادر مطلعة للصحيفة إن واشنطن وبكين ستشكلان فريقي عمل للتركيز على قضايا منطقة آسيا والمحيط الهادئ وشؤون الملاحة.

وأضافت المصادر أنه قد يتم تشكيل فريق ثالث لبحث قضايا أوسع.

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وأشار مصدر إلى أن الجانبين يدرسان أيضا إمكانية عقد سلسة من اللقاءات لبحث القضايا المعقدة وتحديد الأهداف، مضيفا أن الحديث لا يدور عن استئناف الصيغ القديمة للحوار، إذ أنها كانت مركزة أكثر على العملية وليس على النتيجة.

ويذكر أن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، زار بكين في يونيو الماضي. وفي يوليو، زارت الصين وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، ومبعوث الرئيس الأمريكي لشؤون المناخ، جون كيري.

ومن المتوقع أن تقوم وزيرة التجارة الأمريكية، جينا رايموندو، بزيارة للصين هذا الصيف.

المصدر: "فاينانشيال تايمز"