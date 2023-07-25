بلينكن يتوقع "العمل بشكل جيد" مع وزير الخارجية الصيني الجديد

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، يوم الأربعاء، إنه يتوقع "العمل بشكل جيد" مع وزير الخارجية الصيني الجديد، وانغ يي، في أعقاب إعفاء سلفه، تشين غانغ، من منصبه بشكل مفاجئ.

وأضاف بلينكن للصحافيين خلال قيامه بزيارة إلى تونغا: "عرفت وانغ يي أيضا على مدى عقد والتقيت به بشكل متكرر"، مضيفا "أتوقع أن أتمكن من العمل معه بشكل جيد كما فعلنا في الماضي".

وكان البرلمان الصيني قد عزل وزير الخارجية، تشين غانغ، وعين رئيس مكتب مفوضية الشؤون الخارجية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، وانغ يي، خلفا له.

ويذكر أن تشين غانغ شغل منصب وزير الخارجية منذ ديسمبر 2022، إلا أنه لم يظهر علنا خلال الشهر الماضي، فيما لم تعلق وزارة الخارجية الصينية على مكانه أو حالته الصحية.

المصدر: "أ ف ب" + RT