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عزل وزير الخارجية الصيني تشين غانغ من منصبه

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عزل وزير الخارجية الصيني تشين غانغ من منصبه
Globallookpress Thomas TrutschelPHOTOTHEK
وزير الخارجية الصيني المعزول تشين قانغ (صورة أرشيفية)
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أعلن البرلمان الصيني عزل وزير الخارجية تشين غانغ من منصبه وتعيين رئيس مكتب مفوضية الشؤون الخارجية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني وانغ يي وزيرا جديدا للخارجية.

وكان تشين غانغ قد شغل منصب وزير الخارجية بالفعل من ديسمبر 2022، إلا أنه لم يظهر علنا خلال الشهر الماضي، ولم تعلق وزارة الخارجية الصينية على مكان وجوده أو حالته الصحية.

في الوقت نفسه، سربت وسائل إعلام غربية أنباء عن علاقة مزعومة للوزير خارج إطار العلاقة الزوجية بصحفية من إحدى القنوات التلفزيونية الصينية، ما قد يكون سببا في اختفائه من المجال العام.

المصدر: نوفوستي

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