أردوغان: وقف النيجر تصدير اليورانيوم والذهب إلى فرنسا رد على ظلمها لأعوام طويلة

اعتبر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن وقف النيجر لتصدير اليورانيوم والذهب إلى فرنسا يأتي ردا على "الظلم" الذي مارسته باريس لأعوام طويلة.

وأضاف أردوغان، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام تركية، أن بلاده تتفق مع روسيا في نقل القمح عبر البحر الأسود وتحويله إلى دقيق، ثم إرساله إلى الدول الفقيرة.

وأوضح الرئيس التركي أن نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، قد يزور تركيا خلال الشهر الجاري.

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من جهة أخرى، قالت الخارجية الفرنسية إن سلطات النيجر الشرعية وحدها المخولة بإلغاء الاتفاقيات العسكرية مع فرنسا، داعية لاستعادة المؤسسات الديمقراطية في البلاد.

ويخوض المجلس العسكري في النيجر مواجهة مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس"، التي تتخذ موقفا صارما من الإطاحة بالرئيس محمد بازوم الأسبوع الماضي.

المصدر: ريا نوفوستي