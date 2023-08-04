بولنديون: الحرب مع الروس ستشرّدنا

شجب قراء مجلة TVP Info إعلان نائب رئيس الأركان البولندية ماريك سوكولوفسكي إرسال قوات إلى الحدود مع بيلاروس، واعتبروا أن الصدام العسكري مع الروس سيجعلهم لاجئين لا محالة.

وكتب Janusz-Nusiek Rysio: "نحن نقترب أكثر فأكثر من أن نصبح لاجئين بدلا من استقبال اللاجئين...".

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وأضاف Jarosław Błaszak: "يا له من مضحك هذا الجنرال".

وتابعت Weronika Emnicka: " ربما أكون نائمة. أليس هذا بحث عن عذر؟ ربما تكون بيلاروس قد انتهكت الحدود، لكن من الواضح أن هناك تدريبات ولا يوجد دليل قاطع على انتهاك حدودنا فعلا. يجب أن تبرد رؤوسكم المتهورة أيها السادة المندفعون، انتظروا على الأقل حتى الانتخابات لنتمكن من اختيار المسؤولين الذين لن يشكلوا خطرا علينا ويخيفوننا كل يوم بشبح روسيا وبيلاروس".

وقال Mirek Nikitiuk: "من الذي يريد إشعال حرب عالمية ثالثة؟ لقد حذركم لوكاشينكو من أنه يجري تدريبات على الحدود".

وكتبت Ana Kolportowitz: "أعز حلم لهؤلاء المهووسين هو رؤية حرب حقيقية في حياتهم، أو بالأحرى نهاية العالم!. هم متحمسون جدا للحرب ومستعدون لإسقاط المروحية بمجرد تعريجها على الحدود ولو مترا واحدا".

المصدر: نوفوستي