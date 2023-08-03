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"سي إن إن": القوات الأوكرانية تواجه كثافة هائلة في حقول الألغام أثناء الهجوم المضاد

أخبار العالم

AP
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ذكرت شبكة "سي إن إن"، نقلا عن ممثلين عن سلطات كييف، أن أوكرانيا واجهت كثافة "لا تصدق" في حقول الألغام أثناء محاولتها شن الهجوم المضاد.

ويحاول الجيش الأوكراني اختراق الخطوط الدفاعية الروسية، حيث تعيق فخاخ الدبابات وحقول الألغام التقدم، فيما وصف مسؤول أوكراني كثافة الألغام بأنها "لا تصدق"، كما جاء في المقال.

وفي الوقت نفسه، نقلت القناة التلفزيونية أن "السلطات الأوكرانية تواصل خفض التوقعات بإحراز تقدم" في هجومها المضاد.

المصدر: نوفوستي

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