"داعش" يعلن عن تعيين زعيم جديد للتنظيم بعد مقتل "الحسيني القرشي" في سوريا

أعلن تنظيم "داعش" في تسجيل صوتي صادر عنه اليوم الخميس، تعيين "أبي حفص الهاشمي القرشي" زعيما جديدا له بعد القضاء على زعيمه الرابع، "أبي الحسين الحسيني القرشي".

وفي وقت سابق، أعلن التنظيم عن مقتل زعيمه، أبي الحسين، في اشتباكات مع تنظيم "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقا)، في شمال غرب سوريا، وقال إنه عيّن خلفا له.

ومني "داعش"، الذي سيطر في العام 2014 على مناطق واسعة في سوريا والعراق، بهزيمة أولى في العراق ثم في سوريا، وخسر كل مناطق سيطرته.

ومنذ ذلك الحين، قتل 4 من زعمائه، لكن عناصره المتوارين لا يزالون يشنون هجمات محدودة في البلدين، خصوصا ضد القوى الأمنية، كما أعلن التنظيم مسؤوليته عن هجمات في دول أخرى حول العالم.

وأعلن المتحدّث باسم التنظيم، في تسجيل نشرته حسابات تابعة له، أن مقتل المتزعم كان جراء "مواجهة مباشرة في إحدى بلدات ريف إدلب، إثر محاولتهم أسره وهو على رأس عمله، فاشتبك معهم بسلاحه، حتى قتل متأثرا بجراحه"، بينما لم يحدد التنظيم متى قتل زعيمه، وفي أي منطقة من إدلب تحديدا.

وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، كان قد أعلن في أبريل الماضي عن "تحييد الزعيم المفترض لداعش، واسمه الحركي، أبو الحسين القرشي، خلال عملية نفذها جهاز الاستخبارات الوطني في سوريا".

المصدر: أ ف ب