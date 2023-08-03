الهند تنفي معارضتها توسيع "بريكس"

أكد متحدث الخارجية الهندية أريندام باجشي، عدم معارضة بلاده توسيع مجموعة "بريكس"، نافيا صحية أي أنباء تدعي عكس ذلك.

وأضاف: "يجري أعضاء المجموعة مناقشات داخلية حول المبادئ التأسيسية والمعايير والإجراءات الضرورية لتوسيع "بريكس". كل ذلك يتم على أساس المشاورات الشاملة والإجماع. وكما أشار وزير خارجيتنا، نحن نتعامل مع هذا الموضوع بدون تحيّز وبذهن منفتح وموقف إيجابي. شاهدنا بعض التكهنات التي لا أساس لها من الصحة، ويزعم بعضها وجود تحفظات لدى الهند على توسيع المجموعة. هذا ليس صحيحا".

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في وقت سابق يوم الخميس، ذكرت وكالة "بلومبرغ" أن الهند تعارض قبول أعضاء جدد في "بريكس"، على خلفية الخوف من استخدام الصين المجموعة بتحقيق أهدافها الخاصة.

وأعربت 19 دولة عن رغبتها في الانضمام إلى المجموعة بينها الأرجنتين وإيران والجزائر وتونس وتركيا والسعودية ومصر.

وتضم "بريكس" روسيا والبرازيل والهند والصين وجنوب إفريقيا.

وعام 2006 أسست روسيا والبرازيل والهند والصين مجموعة "بريك"، التي تحولت بعد انضمام جنوب إفريقيا عام 2011 إلى "بريكس".

وتربط الدول الأعضاء اتفاقيات مصرفية ونقدية لتبادل العملات وزيادة التجارة بالعملات المحلية لتقليل الاعتماد على الدولار.

المصدر: نوفوستي