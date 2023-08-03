 
مباشر

النرويج ترد على إدراج روسيا لها ضمن الدول غير الصديقة

أخبار العالم

النرويج ترد على إدراج روسيا لها ضمن الدول غير الصديقة
Sputnik
مبنى سفارة النرويج في موسكو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vsrc

قالت وزيرة الخارجية النرويجية أنيكين فيدفيلدت إن بلادها وروسيا مهتمتان باستمرار العلاقات الدبلوماسية، والحفاظ على قنوات الاتصال بين البلدين.

إقرأ المزيد
روسيا تدرج دولة جديدة على قائمة البلدان غير الصديقة
روسيا تدرج دولة جديدة على قائمة البلدان غير الصديقة

وفي تعليقها على إدراج روسيا النرويج في قائمة الدول غير الصديقة قالت فيدفيلدت في حديث لقناة TV 2: "تهتم روسيا والنرويج باستمرار العلاقات الدبلوماسية والحفاظ على قنوات الاتصال".

وأضافت أنه لا توجد هناك أي أسس للتأكيد أن أوسلو تتصرف بشكل غير ودي تجاه روسيا وأنه "لا شيء مدهش" في قرار موسكو.

وأدرجت الحكومة الروسية النرويج اليوم على قائمة الدول التي تنتهج سياسات غير ودية ضد البعثات الدبلوماسية والقنصلية الروسية على أراضيها.

وجاء في بيان رئاسة الوزراء الروسية أن "الحكومة وسعت قائمة الدول غير الصديقة لروسيا وأدرجت مملكة النرويج فيها".

وتشمل الإجراءات المنصوص عليها في قائمة الدول غير الصديقة لروسيا، تقييد توظيف سفارات وقنصليات وممثليات هذه الدول موظفين جدد لديها على الأراضي الروسية، وحددت عدد موظفي النرويج في روسيا بـ27 شخصا.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا