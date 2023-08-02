بعد موافقة أمريكية.. فنلندا تشتري "مقلاع داوود'' الإسرائيلي (صور)

أعربت وزارة الدفاع الإسرائيلية عن امتنانها للحكومة الأمريكية نظير موافقتها على عملية بيع منظومة "مقلاع داوود" الذي طورته إسرائيل والولايات المتحدة بشكل مشترك لدولة ثالثة.

وقالت الوازرة في بيانها الرسمي: "تعرب وزارة الدفاع الإسرائيلية عن امتنانها للحكومة الأمريكية لموافقتها على عملية البيع التاريخية لنظام الدفاع، الذي طورته إسرائيل والولايات المتحدة بشكل مشترك، لدولة ثالثة".

وأضافت الوزارة أنه عند الحصول على موافقة واشنطن، ستشارك وزارتا الدفاع في إسرائيل وفنلندا في حفل توقيع لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاقية التي تبلغ قيمتها 346 مليون دولار.

وبذلك، ستقوم شركة Rafael Advanced Systems الإسرائيلية لتكنولوجيا الدفاع بتسليم نظام الأسلحة.

وبموجب اتفاقية الشراء، تشمل الصفقة نظام الصواريخ الاعتراضية الإسرائيلي الأمريكي المنتج بشكل مشترك، ومنصات إطلاق صواريخ وأنظمة رادار إسرائيلية الصنع.

وسيتم تطوير النسخة الفنلندية من النظام بشكل مشترك من قبل الصناعات الإسرائيلية والأمريكية، حيث سيتم دمجها في أنظمة القيادة والتحكم الفنلندية.

من جهته، قال وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، إن "الموافقة التي منحتها الحكومة الأمريكية.. تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق اتفاق تاريخي بين إسرائيل وفنلندا".

المصدر: i24News