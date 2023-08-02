إيران.. تحديد 5 نقاط ساحلية لإنشاء مفاعلات نووية كبيرة

أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي تحديد 5 نقاط ساحلية في 4 محافظات جنوبية لإنشاء مفاعلات كهروذرية كبيرة.

وقال إسلامي في تصريح للصحفيين على هامش اجتماع الحكومة، إنه تم تحديد حصة الكهرباء النووية للبلاد وهي 20 ألف ميغاواط، وهذه الحصة منطقية ومدروسة ومعلوماتها المطلوبة موجودة، مبينا أن هذه المحطات يجب أن تبنى بالقرب من الساحل بسبب حجمها الكبير وتوفر المياه اللازمة لتبريد المفاعل، كما يجب توفير البنى التحتية والظروف الجغرافية في تلك الأمكنة ليتم ربطها بشبكة الكهرباء الوطنية.

وأضاف: "تم تحديد 5 مناطق ساحلية لإنشاء المحطات النووية في محافظات هي خوزستان، سيستان وبلوشستان، هرمزكان وبوشهر، وتم تأسيس الشركات اللازمة لإنشاء المحطات الكهروذرية وبدء الدراسات والنقاشات، وتم شراء الأراضي أيضا".

المصدر: "فارس"