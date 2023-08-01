بسبب الإزعاج.. إزالة علامة X من مبنى "تويتر" (فيديو)

أزيلت علامة X كبيرة من أعلى مقر شركة "تويتر" بعد أيام قليلة من تثبيتها، بعد الشكاوى والتحقيق الذي أفضى إلى أنه لم يتم الحصول على التصاريح اللازمة لتركيب اللافتة.

وتم وضع اللافتة في مقر الشركة في سان فرانسيسكو يوم الجمعة، وتسبب إنارتها القوية إزعاجا للمباني المجاورة.

The flashing ‘X’ sign atop the San Francisco, California, headquarters of Elon Musk’s company, the platform formally known as Twitter, was removed on Monday, three days after it was installed. pic.twitter.com/eyesNmoZlj — CBS News (@CBSNews) August 1, 2023

وكان مفتشو المباني يحققون في الأمر وقالوا إن 24 شخصا اشتكوا من الهيكل خلال عطلة نهاية الأسبوع، مما أثار مخاوف بشأن السلامة الهيكلية والإضاءة.

وحسب المعلومات فإنه تم منع مسؤولي التفتيش من الوصول إلى السطح لتفقد اللافتة، وأن التصريح اللازم وموافقات التخطيط غير موجودة.

يذكر أن مالك المنصة الملياردير إيلون ماسك قام بنشر فيديو للافتة يوم السبت.

Our HQ in San Francisco tonight pic.twitter.com/VQO2NoX9Tz — Elon Musk (@elonmusk) July 29, 2023

المصدر: sky news