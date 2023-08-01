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بسبب الإزعاج.. إزالة علامة X من مبنى "تويتر" (فيديو)

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بسبب الإزعاج.. إزالة علامة X من مبنى
تويتر
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أزيلت علامة X كبيرة من أعلى مقر شركة "تويتر" بعد أيام قليلة من تثبيتها، بعد الشكاوى والتحقيق الذي أفضى إلى أنه لم يتم الحصول على التصاريح اللازمة لتركيب اللافتة.

وتم وضع اللافتة في مقر الشركة في سان فرانسيسكو يوم الجمعة، وتسبب إنارتها القوية إزعاجا للمباني المجاورة.

وكان مفتشو المباني يحققون في الأمر وقالوا إن 24 شخصا اشتكوا من الهيكل خلال عطلة نهاية الأسبوع، مما أثار مخاوف بشأن السلامة الهيكلية والإضاءة.

وحسب المعلومات فإنه تم منع مسؤولي التفتيش من الوصول إلى السطح لتفقد اللافتة، وأن التصريح اللازم وموافقات التخطيط غير موجودة.

يذكر أن مالك المنصة الملياردير إيلون ماسك قام بنشر فيديو للافتة يوم السبت.

المصدر: sky news

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