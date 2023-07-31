فرنسا تواصل كسر أرقامها القياسية في عدد السجناء للمرة الـ 6 خلال شهور قليلة

أفادت وكالة "فرانس برس" بأن فرنسا سجلت رقما تاريخيا في عدد السجناء، حيث بلغ عددهم 74.5 ألف شخص.

وقالت الوكالة: "وفقا لبيانات رسمية صادرة اليوم الاثنين عن وزارة العدل، فقد بلغ عدد النزلاء في السجون الفرنسية في 1 يوليو حوالي 74513 سجينا، فيما كان عددهم الشهر الماضي 73699".

إقرأ المزيد

وذكرت صحيفة "لو باريزيان" أن فرنسا "حطمت رقمها القياسي في عدد السجناء للمرة السادسة خلال أشهر قليلة".

وأعلن وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانين، في 19 يوليو أن الشرطة الفرنسية اعتقلت حوالي 3800 شخص خلال الاضطرابات الأخيرة في البلاد.

المصدر: RT