مقتل 4 أشخاص بحادث إطلاق نار في قطار بالهند

قتل 4 أشخاص بينهم ضابط شرطة جراء حادث إطلاق نار من قبل رجل أمن سكة حديد في قطار سريع بين جايبور ومومباي بالهند.

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وجاء في بيان صدر عن السكك الحديدية الغربية بالهند: "نتيجة... حادث وقع في قطار جايبور-مومباي رقم 12956 أطلق الشرطي شيتان كومار النار على زميله مساعد المفتش الفرعي تيكا راما. وقبل إطلاق النار على زميله وجه الشرطي سلاحه إلى الركاب.

ووفق المعلومات الأولية قتل الشرطي أيضا 3 مدنيين. وبعد ذلك حاول الهروب من مكان الحادث باستخدام مكابح الطوارئ للقطار، لكن حراس سكة الحديد اعتقلوه وصادروا أسلحته.

من جهتهم أكد حراس سكة الحديد وقوع الحادث، وأنه تم الإبلاغ عن 4 ضحايا من بينهم مساعد المفتش الفرعي، وتم القبض على المتهم.

وأشاروا إلى أنه يجري حاليا التحقيق في ملابسات الحادث.

المصدر: نوفوستي