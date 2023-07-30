باكستان.. عشرات القتلى والجرحى بانفجار عبوة في تجمع سياسي

قتل ما لا يقل عن 39 شخصا وأصيب العشرات بجروح في انفجار قنبلة اليوم الأحد شمال شرق باكستان خلال تجمع لحزب إسلامي متشدد، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس" عن مسؤول محلي.

وفي وقت سابق اليوم، صرح أختار حياة غاندابور المفتش العام للشرطة في ولاية خيبر بختونخوا الواقعة عند الحدود مع افغانستان بأن "مسؤولا بارزا في الحزب كان يفترض أن يلقي كلمة، ولكن قبل وصوله انفجرت قنبلة"، مشيرا إلى مقتل 16 شخصا وإصابة 52 آخرين في حصيلة أولية.

وأوضح أن الانفجار استهدف حزب "جمعية علماء الإسلام" المحافظ الذي كان ينظم تجمعا في بلدة خار قبل الانتخابات المزمع إجراؤها في وقت لاحق من هذا العام.

ويعتبر زعيم الحزب مولانا فضل الرحمن رجل دين مؤيدا لـ"طالبان" وحزبه السياسي جزء من الحكومة الائتلافية في إسلام آباد. ولكن من غير المعروف، حسب "أسوشيتد برس"، ما إذا كان فضل الرحمن حاضرا أم لا ضمن التجمع وقت الانفجار

المصدر: وكالات