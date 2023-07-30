الدفاع الروسية تعلن عن صد هجمات فاشلة للجيش الأوكراني على عدة محاور وقتل المئات من الجنود

قالت وزارة الدفاع الروسية إن القوات المسلحة الأوكرانية واصلت خلال اليوم الماضي محاولاتها الفاشلة لشن هجوم على محاور دونيتسك وجنوب دونيتسك وكراسنوليمان.

إقرأ المزيد

وحسبما جاء في التقرير اليومي للدفاع الروسية، فإن مجموع خسائر الجيش الأوكراني خلال اليوم الماضي بلغ نحو 725 جنديا، إضافة إلى عدد من المعدات العسكرية.

وأوضح التقرير أنه تم صد 7 هجمات للعدو على محور دونيتسك وقتل هناك نحو 190 جنديا أوكرانيا، ووصل عدد القتلى في صفوف القوات الأوكرانية إلى 250 جنديا على محوري جنوب دونيتسك وزابوروجيه، و 140 جنديا على محور كراسني ليمان، و 80 جنديا على محور كوبيانسك حيث تقدمت فصائل هجومية روسية قرب قرية نوفوسيولوفسكويه في لوغانسك لمسافة 300 متر، فيما خسر العدو 65 جنديا آخرين على محور خيرسون.

وفي ما يلي أبرز ما ورد في تقرير الدفاع الروسية:

إصابة 102 من الوحدات المدفعية الأوكرانية في مواقع إطلاق النار وقوات ومعدات عسكرية في 108 مناطق

تدمير مستودع ذخيرة في كل من دونيتسك وخاركوف، ومركز لإعادة التدريب ونقطة لتخزين وصيانة وإصلاح المسيرات الجوية في دنيبروبيتروفسك، وموقع قيادة في دونيتسك

إسقاط مروحية من طراز "مي-8" و44 طائرة بدون طيار أوكرانية خلال يوم

مجموع ما تم تدميره منذ بداية العملية العسكرية الخاصة 457 طائرة، و245 مروحية، و5358 طائرة بدون طيار، و427 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و 11029 دبابة ومدرعة أخرى، و1140 راجمة صواريخ، و5661 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون، و11971 مركبة عسكرية خاصة.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية