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بوتين: اتفقت مع أردوغان على إجراء محادثات هاتفية

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بوتين: اتفقت مع أردوغان على إجراء محادثات هاتفية
Sputnik
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أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أنه اتفق مع نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، على إجراء مكالمة هاتفية يوم الأربعاء.

وأشار إلى أن أردوغان عرض في البداية إجراء محادثة في وقت غير مناسب للغاية له.

ثم عرض بوتين إجراء محادثة غدا، ولكن تبين أن ذلك غير مريح بالنسبة لأردوغان.

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وأضاف: "اتفقنا على التحدث، على ما أظن، يوم الأربعاء. سنتحدث ونقرر".

وحول عقد لقاء بينه وبين أردوغان، قال بوتين: "اتفقنا على أن نرى بعضنا البعض، إما أن يأتي إلينا، أو أذهب إليه. سنرى".

وأضاف أن أردوغان دعاه حتى قبل الانتخابات، لكن تم اتخاذ قرار بعدم القيام بذلك، كي لا ينظر إليها أحد على أنها "نوع من محاولة التأثير على العملية السياسية الداخلية".

وتابع: "لا هو ولا أنا بحاجة إلى ذلك. قررنا إعادة جدولة اجتماعنا، لكننا لم نتفق أبدا في أي مكان، في بلدنا أو في تركيا".

المصدر: RT

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