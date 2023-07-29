بريطانيا تحاول "تجنيد" جنوب إفريقيا للتأثير على سياسة روسيا في أوكرانيا

ذكرت الخارجية البريطانية أنها تحاول إقناع سلطات جنوب إفريقيا بضرورة التأثير على سياسة روسيا في أوكرانيا، بما في ذلك من خلال مجموعة "بريكس" ومبادرة السلام الإفريقية.

صرح بذلك أندرو ميتشل، نائب وزير الخارجية البريطاني، ردا على استفسار وجهه عضو مجلس العموم جيم شانون للوزارة طلب فيه تقييم مدى تأثير متانة العلاقات الدبلوماسية بين جنوب إفريقيا وروسيا على السياسة التي تنتهجها لندن.

وأشار ميتشل في وثيقة، اطلعت عليها RT، إلى أن بريطانيا تعمل مع الأمم المتحدة وشركائها في جميع أنحاء إفريقيا لدفع موقفها من النزاع في أوكرانيا.

وقال: "نحن نتفهم نهج عدم الانحياز طويل الأمد الذي تعتمده جنوب إفريقيا، وندعو جنوب إفريقيا إلى اتباع مبادئها الخاصة واستخدام القنوات المتاحة، بما في ذلك مبادرة السلام الإفريقية (بشأن أوكرانيا) ومجموعة بريكس وكذلك التحضيرات لرئاسة مجموعة العشرين، لحث روسيا على وقف.. غزوها وإفساح المجال للدبلوماسية".

وأشار الخبير السياسي الروسي إيفان ميزيوخو في حوار مع RT، إلى أن الدول الغربية تمارس ضغوطا هائلة على دول القارة الإفريقية وجنوب إفريقيا على وجه الخصوص.

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وقال: "ليس سرا أنه حتى الوفود الرسمية التي ذهبت إلى سان بطرسبورغ للمشاركة في القمة الروسية الإفريقية تعرضت لتهديدات و"محادثات غير ودية" من قبل ممثلين دبلوماسيين أمريكيين.

وأضاف: "تتعرض وفود من الدول الإفريقية بشكل منهجي للترهيب والضغط في الأمم المتحدة عندما تطرح الولايات المتحدة أو حلفاؤها قرارات مناهضة لروسيا للتصويت".

وشدد ميزوهو على أنه رغم الضغوط، يعرب الكثير من الدول الإفريقية عن استعدادها للتعاون مع موسكو في مختلف المجالات.

المصدر: RT