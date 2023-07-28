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بوتين: درسنا مقترحات الدول الإفريقية بشأن التسوية في أوكرانيا

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بوتين: درسنا مقترحات الدول الإفريقية بشأن التسوية في أوكرانيا
Sputnik PAVEL BEDNYAKOV
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أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا درست باهتمام مقترحات الدول الإفريقية بشأن تسوية النزاع في أوكرانيا، وتأخذها على محمل الجد.

وقال بوتين خلال لقائه بزعماء الدول الإفريقية حول أوكرانيا، يوم الجمعة: "قمنا بتحليل الأفكار والافتراضات التي قدمها أصدقاؤنا الأفارقة، ونحن نأخذها على محمل الجد وننظر إليها باهتمام كبير".

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وأشار إلى أن موسكو تثمن كل التثمين موقف الدول الإفريقية التي تسعى لإيجاد حل للنزاع الأوكرانية، وكذلك "عدم دعمها للخطاب المعادي لروسيا".

وأشار بوتين إلى أن أسباب الأزمة في أوكرانيا "خلقتها قوى معينة في الغرب"، وهي "كانت تستعد لحرب هجينة" مع روسيا منذ سنوات طويلة، و"حولت أوكرانيا إلى أداة لتقويض أسس أمن وسيادة روسيا".

المصدر: نوفوستي

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