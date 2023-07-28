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السفير الروسي بلندن: بريطانيا تسعى لتغطية قمة "روسيا – إفريقيا" بشكل سلبي

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السفير الروسي بلندن: بريطانيا تسعى لتغطية قمة
Sputnik KIRILL KUKHMAR
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صرح السفير الروسي بلندن، أندريه كيلين، بأن بريطانيا تحاول "تغطية قمة "روسيا – إفريقيا" بشكل سلبي قدر المستطاع".

وقال كيلين في حديث لقناة "روسيا 24"، يوم الجمعة: "هنا يشعرون بغيرة شديدة تجاه قمة "روسيا – إفريقيا"، وكانوا يتابعون النتائج باهتمام كبير. ويسعون لتغطيتها بشكل سلبي بأكبر قدر ممكن".

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وأضاف أن ممثلي بريطانيا حاولوا ممارسة الضغط على الزعماء والدبلوماسيين الأفارقة لمنعهم من حضور القمة في بطرسبورغ.

وأكد: "إنهم لم يفلحوا في مسعاهم. ويدل نجاح القمة على أن مواقع روسيا في إفريقيا ثابتة جدا".

المصدر: نوفوستي

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