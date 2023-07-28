السفير الروسي بلندن: بريطانيا تسعى لتغطية قمة "روسيا – إفريقيا" بشكل سلبي

صرح السفير الروسي بلندن، أندريه كيلين، بأن بريطانيا تحاول "تغطية قمة "روسيا – إفريقيا" بشكل سلبي قدر المستطاع".

وقال كيلين في حديث لقناة "روسيا 24"، يوم الجمعة: "هنا يشعرون بغيرة شديدة تجاه قمة "روسيا – إفريقيا"، وكانوا يتابعون النتائج باهتمام كبير. ويسعون لتغطيتها بشكل سلبي بأكبر قدر ممكن".

إقرأ المزيد

وأضاف أن ممثلي بريطانيا حاولوا ممارسة الضغط على الزعماء والدبلوماسيين الأفارقة لمنعهم من حضور القمة في بطرسبورغ.

وأكد: "إنهم لم يفلحوا في مسعاهم. ويدل نجاح القمة على أن مواقع روسيا في إفريقيا ثابتة جدا".

المصدر: نوفوستي