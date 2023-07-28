برلماني من جنوب إفريقيا: بوتين لا يقاتل من أجل روسيا وحدها

اعتبر البرلماني من جنوب إفريقيا، أنديل لونجيسا، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يجب أن يظل قوياً، لأنه يقاتل ليس فقط من أجل روسيا وحدها وإنما من أجل الجنوب العالمي بأكمله.

وقال لونجيسا، عضو برلمان جنوب إفريقيا من حزب "المؤتمر الوطني الإفريقي" الحاكم، لوكالة ريا نوفوستي: يسعدنا أن نرى الرئيس بوتين هنا في روسيا، الرئيس بوتين يجب أن يظل قوياً، الكفاح الذي يخوضه ليس من أجل روسيا وحدها، إنه صراع من أجل الجنوب العالمي، وبخاصة البلدان النامية في الجنوب العالمي.

كما أشار لونجيسا إلى أن دول جنوب الكرة الأرضية مطالبة كذلك بتوحيد جهودها للنضال من أجل عالم متعدد الأقطاب، مضيفًا أن كتلة الدول التي يرأسها رئيس الاتحاد الروسي تحقق التوازن على الساحة الدولية.

وأضاف لونجيسا: لم يعد بإمكاننا تحمل عالم أحادي القطب، حيث لا تتوقف تدخلات الغرب بقيادة الولايات المتحدة في رسم مصير شعوب العالم.

واستضافت مدينة بطرسبورغ القمة الثانية والمنتدى الاقتصادي ــ الإنساني "روسيا - إفريقيا" يومي 27 و28 يوليو.

المصدر: ريا نوفوستي