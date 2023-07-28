الولايات المتحدة ستعمل مع روسيا لضمان "مشاركتها المناسبة" في قمة "أبيك"

أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، أن واشنطن تعتزم العمل مع موسكو لضمان "مشاركتها المناسبة" في قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ في سان فرانسيسكو.

وقالت جان بيير: "كما صرحت سابقا، سنعمل مع روسيا وهونغ كونغ والصين وجميع اقتصادات منظمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ لضمان المشاركة المناسبة في سان فرانسيسكو".

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وعلقت على ذلك بطريقة غامضة، حيث أكدت من ناحية أن واشنطن ستتبع "روح ومبادئ أبيك"، ومن ناحية أخرى، وفقا لقوانين ومعايير الولايات المتحدة. غير أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يخضع لعقوبات أمريكية أحادية الجانب بعد أن أطلقت موسكو عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، والتي تنص على إمكانية إصدار تأشيرة دخول للولايات المتحدة فقط كاستثناء.

وصرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن بوتين لا ينتظر دعوة إلى منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ APEC.

ومن المقرر أن تعقد قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ في مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية من 15 إلى 17 نوفمبر.

ويضم المنتدى 19 دولة ومنطقتين، من بينها 12 دولة مؤسسة هي: أستراليا وبروناي وإندونيسيا وكندا وماليزيا ونيوزيلندا وسنغافورة والولايات المتحدة الأمريكية وتايلاند والفلبين وكوريا الجنوبية واليابان. كما تشارك الصين (دخلت المنتدى عام 1991)، ثم انضمت منطقتا الصين هونغ كونغ وتايوان عام 1991 أيضا، والمكسيك وبابوا غينيا الجديدة (دخلتا المنتدى عام 1993)، وتشيلي (دخلت المنتدى عام 1994)، وروسيا وفيتنام وبيرو (دخلت المنتدى عام 1998).

المصدر: تاس