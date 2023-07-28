أوربان: أوكرانيا تحتاج إلى 3 أشياء

قال رئيس وزراء هنغاريا فيكتور أوربان، إن استمرار وجود أوكرانيا وقدرة القوات الأوكرانية على القتال، يعتمدان فقط على أموال الدول الغربية.

وشدد رئيس الوزراء الهنغاري، على أن أوكرانيا فقدت سيادتها كدولة.

إقرأ المزيد

وأضاف أوربان في حديث مع محطة إذاعة Kossuth: "سيادة أوكرانيا ضائعة ومفقودة عمليا. لأن الدولة التي ليس لديها دخل مالي، ولا تستطيع توفير فرص عمل لمواطنيها، ناهيك عن تمويل الحرب، ليست دولة ذات سيادة".

وأشار رئيس الحكومة الهنغارية إلى أن إدارة الأعمال القتالية "تحتاج إلى ثلاثة أشياء: المال ثم المال والمال"، ومع تطوير منظومات الأسلحة، زاد الإنفاق العسكري أكثر.

وقال أوربان: "لا تزال أوكرانيا قائمة وموجودة في الوقت الحالي فقط بفضل الأموال الغربية، وكذلك الأمر بالنسبة لقدرة القوات الأوكرانية".

المصدر: نوفوستي