"الكتاب الأبيض": أنشطة الصين العسكرية أصبحت مصدر قلق جاد لليابان

صعدت اليابان من انزعاجها بشأن أنشطة الصين في المنطقة ومطالباتها بتايوان في ورقة دفاعية سنوية صدرت اليوم الجمعة، أو ما يعرف "بالكتاب الأبيض".

إقرأ المزيد

ووفقا لإصدار 2023 من الكتاب الأبيض للدفاع الياباني الذي وافق عليه مجلس وزراء رئيس الوزراء فوميو كيشيدا، فإن البيئة الأمنية الحالية هي الأسوأ منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.

ولفت التقرير المكون من 510 صفحات إلى أن الصين وروسيا وكوريا الشمالية تساهم في "أشد بيئة أمنية وتعقيدا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية"، معتبرا أن موقف الصين الخارجي وأنشطتها العسكرية أصبحت مصدر قلق جاد لليابان والمجتمع الدولي وتشكل تحديا استراتيجيا غير مسبوق.

وأشار التقرير إلى توقعات لامتلاك الصين 1500 رأس نووي بحلول عام 2035 وتفوقها العسكري المتزايد على تايوان، الأمر الذي يثير التوترات الإقليمية ويشكل تهديدا أمنيا، خاصة لجزر اليابان الجنوبية الغربية بما في ذلك أوكيناوا.

وذكر التقرير أن روسيا والصين عززتا أيضا العلاقات الاستراتيجية، مشيرا إلى أن الرحلات الجوية المشتركة المتكررة والملاحة المشتركة للسفن الحربية الصينية والروسية "تهدف بوضوح إلى إظهار القوة ضد اليابان وتثير القلق الشديد" على أمن اليابان والمنطقة.

وقال التقرير إن الرئيس الصيني شي جين بينغ، الذي حدد في عام 2017 هدفا لبناء "جيش على مستوى عالمي" بحلول منتصف القرن الحادي والعشرين، قد يحرك الهدف إلى الأمام، مشيرا إلى دعوته للتقدم السريع لجيش التحرير الشعبي إلى المستوى العالمي في خطابه في مؤتمر الحزب الشيوعي في أكتوبر

يأتي التقرير بعد 7 أشهر من تبني حكومة كيشيدا لاستراتيجيات جديدة للأمن القومي والدفاع تنص على قرار لتعزيز القدرة العسكرية اليابانية ومضاعفة ميزانية الدفاع بحلول عام 2027 إلى 310 مليارات دولار.

المصدر: أسوشيتد برس