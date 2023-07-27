أنطونوف: توريدات القذائف العنقودية لأوكرانيا ضربة لما تبقى من علاقاتنا مع واشنطن

صرح السفير الروسي لدى واشنطن، أناتولي أنطونوف، بأن توريدات الولايات المتحدة للقذائف العنقودية إلى أوكرانيا توجه ضربة "إلى ما تبقى" من العلاقات الروسية – الأمريكية.

وقال أنطونوف في حديث للقناة الأولى الروسية، يوم الخميس: "أما بخصوص العلاقات الروسية – الأمريكية، فهي غير موجودة تقريبا اليوم. تبقى منها القليل".

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وأضاف: "من الواضح أن توريد الأمريكيين للقذائف العنقودية إلى أوكرانيا يوجه ضربة جدية إلى ما تبقى من العلاقات الروسية – الأمريكية. وأود أن أقول لكم إننا سنأخذ بعين الاعتبار هذه الخطوة المعادية لروسيا من قبل الإدارة في عملنا مع واشنطن".

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أعلن يوم 7 يوليو عن قرار توريد القذائف العنقوية إلى أوكرانيا. وتشير التقارير إلى أن القوات الأوكرانية قد بدأت باستخدامها.

المصدر: تاس