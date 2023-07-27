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الجمارك الروسية: إفريقيا ملأت الفراغ الذي تركته البلدان غير الصديقة

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الجمارك الروسية: إفريقيا ملأت الفراغ الذي تركته البلدان غير الصديقة
Globallookpress Maksim Konstantinov
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أكد القائم بأعمال رئيس دائرة الجمارك في روسيا رسلان دافيدوف أن مستوى التجارة بين روسيا وإفريقيا ارتفع بنسبة كبيرة، واستطاعت إفريقيا أن تملأ الفراغ الذي تركته البلدان غير الصديقة.

وقال دافيدوف لـRT: "ملأت إفريقيا بنشاط وثقة الفراغ الذي تركته البلدان غير الصديقة في سوقنا، وموسكو تعمل بشكل مستمر مع القارة السمراء، معدل التجارة بين إفريقيا وروسيا في النصف الأول من العام الماضي كان 2.3% فقط من التجارة الروسية بأكملها، ولكن النسبة هذا العام تغيرت وقفزت إلى 3.7%، وهو نمو".

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وأضاف: "هذه القمة تظهر أن علاقاتنا مع إفريقيا ممتازة، ونحن عملنا بنشاط منذ القرن الماضي حتى وقتنا الحاضر".

وتابع: "بالنسبة للإجراءات الجمركية فلا مشاكل فيها، فنحن نقوم بها بانسيابية ومرونة، سواء في الصادرات أو الواردات من إفريقيا، نحن نصدر المنتجات الكبيرة والطاقة والمعادن والمنتجات النهائية والشاحنات، ونحصل في المقابل على المنتجات الزراعية مثل الخضروات والفواكه".

المصدر: RT

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