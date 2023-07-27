إخلاء مناطق من المواطنين والسياح.. اليونان تكافح الحرائق الجامحة (فيديو)

يواصل عناصر الإطفاء اليونانيون الخميس، مكافحة الحرائق المستعرة منذ أسبوعين في البلاد والتي أسفرت عن سقوط 5 قتلى، وهم يخشون أن تؤجج رياح قوية متوقعة خلال النهار ألسنة النار.

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ويسعى مئات من عناصر الإطفاء مدعومين بتعزيزات من الاتحاد الأوروبي، لاحتواء الحرائق على جزر رودوس وكورفو وإيفيا فضلا عن حريق جديد انطلق الأربعاء في وسط اليونان.

واندلع حريق جديد صباح الخميس قرب منازل في كيفيسيا في ضاحية أثينا لكنه أخمد سريعا.

وتفيد السلطات بأن حوالى 600 حريق اندلع في أرجاء البلاد منذ 13 يوليو أخمدت بغالبيتها.

لكن اضطر عشرات آلاف المقيمين والسياح إلى المغادرة في الأيام الأخيرة في عز موسم الصيف من بينهم 20 ألفا في جزيرة رودوس السياحية بامتياز في أرخبيل الدوديكانيز في بحر إيجه.

وأظهرت مقاطع فيديو إخلاء جبل رودوس من السياح إثر اندلاع حريق.

واندلع حريق كبير الأربعاء قرب المنطقة الصناعية في مدينة فولوس وسط البلاد، ما أسفر عن سقوط قتيلين. وأغلقت المنطقة الصناعية الخميس احترازا.

ويتوقع أن تتراجع درجات الحرارة الخميس بعد موجة حر شديد طويلة إلا أن الرياح التي تؤجج النيران قد تعرقل جهود مكافحة الحرائق.

المصدر: أ ف ب