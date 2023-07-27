 
مباشر
عاجل
6 قتلى بينهم سياح في سقوط مروحية شرق روسيا (فيديو)

إخلاء مناطق من المواطنين والسياح.. اليونان تكافح الحرائق الجامحة (فيديو)

أخبار العالم

إخلاء مناطق من المواطنين والسياح.. اليونان تكافح الحرائق الجامحة (فيديو)
AP
طوافة تكافح لإخماد حريق، غرب العاصمة أثينا في اليونان
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vrby

يواصل عناصر الإطفاء اليونانيون الخميس، مكافحة الحرائق المستعرة منذ أسبوعين في البلاد والتي أسفرت عن سقوط 5 قتلى، وهم يخشون أن تؤجج رياح قوية متوقعة خلال النهار ألسنة النار.

إقرأ المزيد
اليونان.. حرائق الغابات تهدد السكان وسط ارتفاع قياسي لدرجات الحرارة
اليونان.. حرائق الغابات تهدد السكان وسط ارتفاع قياسي لدرجات الحرارة

ويسعى مئات من عناصر الإطفاء مدعومين بتعزيزات من الاتحاد الأوروبي، لاحتواء الحرائق على جزر رودوس وكورفو وإيفيا فضلا عن حريق جديد انطلق الأربعاء في وسط اليونان.

واندلع حريق جديد صباح الخميس قرب منازل في كيفيسيا في ضاحية أثينا لكنه أخمد سريعا.

وتفيد السلطات بأن حوالى 600 حريق اندلع في أرجاء البلاد منذ 13 يوليو أخمدت بغالبيتها.

لكن اضطر عشرات آلاف المقيمين والسياح إلى المغادرة في الأيام الأخيرة في عز موسم الصيف من بينهم 20 ألفا في جزيرة رودوس السياحية بامتياز في أرخبيل الدوديكانيز في بحر إيجه.

وأظهرت مقاطع فيديو إخلاء جبل رودوس من السياح إثر اندلاع حريق.

واندلع حريق كبير الأربعاء قرب المنطقة الصناعية في مدينة فولوس وسط البلاد، ما أسفر عن سقوط قتيلين. وأغلقت المنطقة الصناعية الخميس احترازا.

ويتوقع أن تتراجع درجات الحرارة الخميس بعد موجة حر شديد طويلة إلا أن الرياح التي تؤجج النيران قد تعرقل جهود مكافحة الحرائق.

المصدر: أ ف ب

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بوتين للقادة الأفارقة: نأمل أن تتخذ مجموعة العشرين قرار انضمام الاتحاد الإفريقي لها في القمة المقبلة