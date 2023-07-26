وزير الدفاع الروسي يعقد اجتماعا مع زعيم كوريا الشمالية في بيونغ يانغ

أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية بأن زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، التقى وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، في بيونغ يانغ.

وأشارت الوكالة إلى أن الاجتماع سيساعد في تعميق العلاقات بين روسيا وكوريا الشمالية.

إقرأ المزيد

وذكرت أن شويغو سلم كيم جونغ أون رسالة شخصية من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأشارت الوكالة إلى أن كيم جونغ أون أعرب عن امتنانه للرسالة التي تم نقلها.

وأكدت أن شويغو وكيم جونغ أون تبادلا الهدايا.

ويزور شويغو بيونغ يانغ على رأس وفد عسكري رفيع المستوى في الفترة من 25 إلى 27 يوليو الجاري لحضور الاحتفال بالذكرى السبعين لانتصار الشعب الكوري في حرب 1950 - 1953 بدعم أساسي من موسكو.

وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن الزيارة تأتي في إطار تعزيز العلاقات العسكرية، فضلا عن أنها تمثل خطوة هامة في تطور التعاون بين البلدين.

المصدر: تاس