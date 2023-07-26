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الرئيس المصري: القمة الروسية الإفريقية ستكون لها نتائج عظيمة

السيسي يصل إلى القصر القسطنطيني لعقد اجتماع مع بوتين (فيديو)

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السيسي يصل إلى القصر القسطنطيني لعقد اجتماع مع بوتين (فيديو)
Sputnik
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وصل الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إلى القصر القسطنطيني في مدينة سان بطرسبورغ لعقد محادثات مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

وانطلقت المحادثات الثنائية بين الرئيس الرئيسين، فور وصول السيسي، وأشار بوتين في الاجتماع إلى الطبيعة الخاصة للعلاقات بين البلدين.

وأكد الرئيس بوتين أن "روسيا ومصر تمتلكان روابط قوية في مجال الطاقة، ومشروع إنشاء محطة نووية يتطور وفقا للخطة".

بدوره، قال الرئيس السيسي إنه "يرحب بجميع مبادرات روسيا بشأن التعاون في أفريقيا".

المصدر: RT

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