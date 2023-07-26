بلينكن: عودة السجين الأمريكي المفرج عنه في روسيا للقتال في أوكرانيا لن تؤثر في تبادل السجناء

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن تطوع مواطنه تريفور ريد، المفرج عنه مؤخرا في روسيا للقتال بأوكرانيا، لا ينبغي أن يؤثر سلبا على تبادل السجناء بين موسكو وواشنطن.

وقال: "لا ينبغي أن يكون لذلك تأثير على الجهود الأمريكية لإعادة إيفان غيرشكوفيتش أو بول ويلان إلى الوطن".

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وأضاف بلينكن: "أعتقد أنه حتى في الوقت الذي نواجه فيه جميع أنواع التحديات الأخرى في علاقاتنا مع روسيا، سنكون عازمين على مواصلة العمل على إعادة إيفان وبول إلى الوطن".

وكانت شبكة CNN قد ذكرت في وقت سابق، أن تصرفات ريد في أوكرانيا قد يكون لها تأثير سلبي على المفاوضات مع روسيا حول إطلاق أمريكيين معتقلين لديها.

وبحسب مصدر القناة، فإن واشنطن قلقة من أن تطور الأحداث مع ريد سيؤثر سلبا على المفاوضات الجارية الهادفة إلى إطلاق سراح بول ويلان وإيفان غيركوفيتش.

وكان مراسل صحيفة "وول ستريت جورنال" غيركوفيتش قد اعتقل، نهاية مارس الماضي، في منطقة جبال الأورال واقتيد إلى موسكو بتهمة التجسس، حيث قام بجمع معلومات تشكل أسرارا للدولة حول عمل مؤسسة دفاعية روسية وفقا للأمن الفدرالي الروسي.

كما حكمت محكمة مدينة موسكو، 15 يونيو 2020، على ضابط البحرية السابق بول ويلان، وهو مواطن الولايات المتحدة وأيرلندا وكندا، ومن رعايا بريطانيا، بالسجن 16 عاما بتهمة التجسس.

وتسعى الولايات المتحدة للإفراج عنهما، فيما ترفض موسكو التعليق على مفاوضات التبادل، وتصر على أن مثل هذه الاتصالات يجب أن تتم "بعيدا عن دبلوماسية مكبرات الصوت".

المصدر: إنترفاكس