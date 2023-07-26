كيم جونغ أون يحتفل بالذكرى الـ70 للانتصار في الحرب الكورية

قال زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، إن الحرب الكورية (1950-1953) انتهت بانتصار كوريا الشمالية وألحقت العار الدائم والهزيمة بالإمبريالية الأمريكية، ومنعت اندلاع حرب عالمية جديدة.

وذكرت وسائل إعلام رسمية اليوم الأربعاء أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون زار مقابر الشهداء لإحياء ذكرى الجنود الذين قتلوا خلال "حرب التحرير الوطني" (الحرب الكورية)، وللاحتفال بالذكرى 70 للانتصار فيها.

وزار كيم مقبرة الجنود الذي سقطوا في الحرب، يم الثلاثاء في بيونغ، ورافقه وزير الدفاع كانغ سون-نام وقادة عسكريون آخرون.

كذلك زار زعيم كوريا الشمالية مقبرة المتطوعين الصينيين في هوشانغ بإقلين بيونغان الجنوبي لتقديم "احترام كبير" للجنود الصينيين الذين سقطوا في الحرب الكورية.

ورافق كيم كبار المسؤولين، بمن فيهم شقيقته كيم يو-جونغ وسكرتير الشؤون التنظيمية في الحزب الحاكم، جو يونغ-وون، بالإضافة إلى وزير الخارجية تشوي سيون-هي.

تجدر الإشارة إلى أن الحرب الكورية انتهت باتفاقية الهدنة في 27 يوليو 1953.

المصدر: وكالات