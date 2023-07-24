كوريا الشمالية تدعو وفدا صينيا للمشاركة في احتفالات رسمية

قالت كوريا الشمالية يوم الاثنين إنها دعت وفدا من الحزب الشيوعي والحكومة الصينية في إطار إحياء الذكرى 70 لهدنة الحرب الكورية، حيث تعتبر أول دعوة لضيوف رسميين أجانب منذ جائحة كوفيد.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية إن الوفد الصيني برئاسة، لي هونغتشونغ، عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، سيزور البلاد للمشاركة في الاحتفالات بالذكرى السبعين للانتصار في حرب تحرير الوطن العظيم، في إشارة إلى اليوم الذي تم فيه توقيع اتفاقية الهدنة في 27 يوليو 1953.

وتأتي الزيارة بدعوة من اللجنة المركزية لحزب العمال الحاكم في كوريا الشمالية وحكومته وفقا للوكالة.

وذكرت وكالة "يونهاب" أنها أول دعوة معروفة توجهها كوريا الشمالية لضيوف أجانب منذ أن أغلقت جميع الحدود لمنع انتشار "كوفيد 19"، على الرغم من استئناف نقل البضائع جزئيا بين كوريا الشمالية والصين في العام الماضي.

ومن المتوقع أن تقيم كوريا الشمالية احتفالات واسعة تشمل عرضا عسكريا لإحياء الذكرى السنوية.

المصدر: وكالة أنباء كوريا الشمالية + "يونهاب"