الدفاع الروسية تعلن وصول وفد عسكري روسي برئاسة شويغو إلى كوريا الشمالية وتنشر مشاهد الاستقبال

أعلنت وزارة الدفاع الروسية وصول وفد عسكري روسي بقيادة وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، إلى كوريا الشمالية.

وقالت الوزارة في بيانها: "أقيمت مراسم استقبال رسمية للوفد الروسي بمشاركة حرس الشرف من الجيش الشعبي الكوري في مطار سونان الدولي في إحدى ضواحي بيونغ يانغ. واستقبل وزير دفاع جمهورية كوريا الشمالية، الجنرال، كانغ سون نام، وزير الدفاع الروسي".

وسيشارك الوفد العسكري الروسي في الاحتفالات بمناسبة الذكرى السبعين لانتصار الشعب الكوري في حرب التحرير الوطنية 1950-1953.

وأشارت الوزارة إلى أن "هذه الزيارة ستساعد في تعزيز العلاقات العسكرية بين روسيا وكوريا الشمالية وستصبح مرحلة مهمة في تطوير التعاون بين البلدين".

المصدر: RT