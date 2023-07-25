ماسك يتعهد بجعل "تويتر" العلامة التجارية الأكثر قيمة في العالم

تعهد رجل الأعمال الأمريكي مالك موقع "تويتر"، إيلون ماسك، بأن الشبكة الاجتماعية التي حول تسميتها إلى X، ستصبح العلامة التجارية الأكثر قيمة في العالم.

وكتب ماسك على "تويتر": "ستكون X العلامة التجارية الأكثر قيمة في العالم. تذكروا كلماتي".

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وجددت شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" شعارها يوم الاثنين، حيث عوضت العصفور الأزرق على الموقع بحرف X باللونين الأبيض والأسود.

ويأتي تغيير اسم "تويتر" في مرحلة تواجه فيها المنصة صعوبات كثيرة، مع صرف ماسك نحو نصف الموظفين وتراجع العائدات الإعلانية لنحو النصف، على حد قول الملياردير، حيث تواجه الشبكة الاجتماعية عددا كبيرا من التطبيقات المنافسة.

المصدر: نوفوستي