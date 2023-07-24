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مدفيديف معلقا على شعار تويتر الجديد: حيث توجد X توجد Z وV (تغريدة)

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مدفيديف معلقا على شعار تويتر الجديد: حيث توجد X توجد Z وV (تغريدة)
Sputnik
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علق نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، على تغيير شعار "تويتر" إلى حرف "X"، معتبرا أنه حيث توجد X، توجد Z وV، في إشارة لرموز العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

وكتب مدفيديف في حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي باللغة الإنجليزية: "ماذا؟ الآن X؟ رائع! حيثما توجد X، هناك V وZ".

وجددت شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" شعارها يوم الاثنين، حيث عوضت العصفور الأزرق على الموقع بحرف X باللونين الأبيض والأسود.

وقال رائد الأعمال الأمريكي والمالك الجديد للشركة، إيلون ماسك، إنه يجري وضع اللمسات الأخيرة على تعديل شعار الشبكة الاجتماعية، شارحا أن الحرف X يرمز إلى عدم كمال البشر، ما يجعلهم فريدين.

وأعلن ماسك يوم الأحد، أن عنوان النطاق x.com الإلكتروني، سيعيد توجيه مستخدمي الانترنت إلى صفحة Twitter الرئيسية.

المصدر: RT

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